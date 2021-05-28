تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية محملة بزوابع رملية على عدة ولايات في شرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا رعدية ستميز بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت، الطقس بولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، ڤالمة، الطارف وسوق أهراس.

على أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا. وأضاف ذات المصدر أن رياحا قوية مصحوبة بزوابع رملية ستهب بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات بشار، البيض، المنيعة، بني عباس وتيميمون. وستتراوح سرعتها بين 50 و60 كلم في الساعة.