شارك اليوم الخميس، وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة العادية (44) لمجلس وزراء الشباب والرياضة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك.



وخُصِّص هذا المجلس حسب البيان، لاستعراض برامج ونشاطات الدول الأعضاء الخاصة بقضايا الشباب والرياضة خلال الفترة الممتدة بين الدورتين 43 و44 للمجلس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الفنية المعاونة للمجلس المكلفة بقضايا الشباب والرياضة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الشباب العربي وكذا مشاركة هذا الأخير في الجهود الرامية لمكافحتها.



بهذه المناسبة، يضيف البيان، أثنى المشاركون على التنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك حول قضايا الشباب والرياضة ودعوا الى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، لاسيما من خلال تعزيز وتكثيف الأنشطة وإثراء البرامج والمشاريع الشبانية والرياضية المشتركة من اجل مواجهة التحديات الراهنة.



كما أكد المشاركون في هذه الدورة ادانتهم للجرائم الهمجية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، مجددين تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، حيث شهدت الاشغال دقيقة صمت ترحما على ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.



وعرفت أشغال هذه الدورة المصادقة على المقترحات التي تقدمت بها الجزائر بخصوص احتضان برامج وأنشطة شبانية ورياضية خلال سنة 2021، تتعلق بتشجيع المقاولاتية لدى الشباب ومساهمتهم في تطوير اقتصاد الوطن العربي، وتنظيم المهرجان العربي للرياضة النسوية.