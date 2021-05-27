أتلفت مصالح مديرية التجارة بولاية أم البواقي 15 طنا و 950 كلغ من الهريسة الفاسدة بعين مليلة, حسب ما علم اليوم الخميس من ذات المديرية.



وأوضحت خلية الإعلام و الاتصال بمديرية التجارة أن منتوج الهريسة الذي تم إتلافه تمثل في 1960 دلو بسعة 9 كلغ و 150 دلو بسعة 4 كلغ, بالإضافة إلى 70 دلوا آخر بسعة 2 كلغ للواحد قدرت قيمتها الإجمالية ب 2 مليون و 572 ألف دج.



وأضاف أن هذه الكمية من الهريسة قد تم إتلافها من طرف أعوان القسم الإقليمي للتجارة بطلب من فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بعين مليلة بعد أن تأكد ''فساد المنتوج بالعين المجردة وعدم مطابقته للمواصفات القانونية", و هو ما أثبتته نتائج كشف التحاليل الميكروبيولوجية الصادرة عن المخبر الجهوي لمراقبة النوعية و الرزم بقسنطينة.



واستنادا لذات المصدر, فإن عملية إتلاف الهريسة الفاسدة قام بها أعوان القسم الإقليمي للتجارة بعين مليلة رفقة ممثلين عن الدرك الوطني و أعضاء مكتب حفظ الصحة و النظافة العمومية.



