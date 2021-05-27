عرض المجلس العسكري في مالي على حركة المعارضة الرئيسية تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين العسكريين والمدنيين.



وحسب وكالة "سبوتنيك" فأن "المجلس العسكري عرض على حركة تجمع القوى الوطنية رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية".



وكان المجلس العسكري الحاكم حاليا في مالي والذي يقوده العقيد اسيمي غويتا قد أعلن أنه سيجري انتخابات رئاسية وتشريعية العام المقبل وأكد أن مسار المرحلة الانتقالية سيتواصل.



وأعلن المجلس الخميس أنه أطلق سراح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه المختار وان.