في اطار وضع حيز الخدمة مختلف المشاريع التنموية المسجلة بالقرى والمداشر بغرض اخراجها من دائرة الظل .ومتابعة منه لسير المشاريع وتنفيذ ها الميداني ودخولها حيز الخدمة على مستوى مداشر بلديات الولاية .



اشرف جهيد موس والي الولاية بمنطقة عين الحجر بالبرواقية على اعطاء اشارة انطلاق مشروع ربط 600مسكن بالغاز ،واكد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي على ضرورة استلام المشروع في أقرب الآجال لضمان شتاء دافيء للمنطقة التي تعرف ببرودتها خلاال فصل الشتاء، وكلف المقاولة الموكل لها أشغال الانجاز بمضاعفة الجهود وتدعيم اليد العاملة لضمان دخوله حيز الخدمة.قبل اجال 15 شهرا مع الحرص على تعميم الاستفادة لجميع السكنات.للاشارة يندرج المشروع ضمن عملية ربط 1700 مسكن بالبرواقية بالغاز الطبيعي منها 620 مسكن بأولاد ذايد،520 بالحلاسات.



تجدر منطقة عين الحجر قد استفادت خلال الزيارات الميدانية للسيد والي الولاية من مشروع الربط بالمياه الشروب ومنقب مائي الى جانب اعادة ترميم قاعة العلاج .