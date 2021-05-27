أكدت وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة في بيان لها اليوم الخميس، أن الجزائر قد انتخبت على مستوى هيئات رئيسية في الوكالة الدولية للطاقات المتجددة و ذلك على إثر أشغال الإجتماع الـ 21 لمجلس هذه المنظمة الحكومية الدولية الذي جرى عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد يومي 25 و 26 ماي الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن "الجزائر قد إنتخبت على التوالي عضوا ثم نائب رئيس لجنة البرنامج و الاستراتيجية إلى جانب الولايات المتحدة التي انتخبت لرئاسة هذه الهيئة المتكونة من عشرة بلدان أعضاء، و التي تضطلع بمهمة دراسة تطبيق برنامج العمل و إعداد مشروع برنامج العمل و المخططات الاستراتيجية من أجل تقديم توصياتها في هذا الموضوع للمجلس".

كما تم إنتخاب الجزائر كعضو في اللجنة الاستشارية حول الأخلاقيات لعهدة مدتها سنتين، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة و ألمانيا -يُضيف ذات البيان-، مشيرًا الى ان هذه الهيئة تتكون من ثلاث دول أعضاء مكلفين بالمساعدة على تطبيق السياسة المتعلقة بالأخلاقيات و تضارب المصالح بالوكالة الدولية للطاقات المتجددة.

وأضافت الوزارة أن "الجزائر تنوي تقديم مساهمتها في تجسيد استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة التغيرات المناخية و المشاركة بعزم في اشغال الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، سيما على مستوى المجلس و هيئاته الفرعية و التي تعمل من خلالها على تفعيل الاعمال في اطار ترقية و تطوير الطاقات المتجددة في البلدان النامية و توفير الاستثمارات و الحصول على التمويلات و كذا تعزيز القدرات و التكوين و تحسين البحث و التطوير".

و ذكرت الوزارة في ذات السياق، بان الجزائر قد انتخبت خلال الجمعية الـ 11 للوكالة كعضو في المجلس و ممثلا للمجموعة الإفريقية و المجموعة الفرعية لشمال أفريقيا لعهدة مدتها سنتين (2021-2022)، مشيرة إلى أن “الوكالة الدولية للطاقات المتجددة تعتبر منظمة تعمل كقطب امتياز لتكنولوجيا الطاقات المتجددة و كمسهل و ومحفز.

كما أضاف ذات المصدر، أن الوكالة تقدم كذلك "الخبرة في مجال التطبيقات العملية والسياسات، ودعما فيما يتعلق بجميع المسائل الخاصة بالطاقات المتجددة و مساعدة البلدان حتى تستفيد من تنمية فعالة و نقل للمعارف و التكنولوجيا".