توقعت مصالح الأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، تساقط أمطارا غزيرة، على وسط وغرب البلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمس كل من الولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، المسيلة، الجلفة، عين الدفلى، الشلف، تسمسيلت، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة، وهران، سيدي بلعباس، البيض، عين تموشنت، تلمسان، النعامة، بشار، وذلك ابتداء من السادسة مساءا، الى غاية منتصف الليل من اليوم الخميس.

وأضاف المصدر، أن الكمية المتساقطة تتراوح ما بين 10 و20 ملم.