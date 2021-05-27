كذبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ما تم تداوله عبر الصفحات التواصل الإجتماعي من تصريحات كاذبة نسبت للوزير.

وأوضح بيان نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الدينية، على "فيسبوك" أنه "على إثر تداول إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات مكذوبة نُسبت لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الوزارة إذ تكذب تكذيبا قاطعا أي تصريح للوزير بما تم تداوله.

ذكرت الوزارة، بالفتوى الصادرة عن اللجنة الوزارية للفتوى والمتعلقة بضرورة التبين قبل تناقل الأخبار.