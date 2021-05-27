يواصل المرشحون ورؤساء الأحزاب تنشيط تجمعات لحشد أكبر عدد من المناضلين لدعم قوائمهم، مع إقناع الناخبين للتصويت لصالحهم، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

وإليكم أهم صريحات ممثلي و رؤساء الأحزاب في يومها الثامن، للحملة الانتخابية:

حركة مجتمع السلم (حمس):

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري, اليوم الخميس من جيجل، أن "خبراء الحزب أعدوا برنامجا اقتصاديا يمكن من إخراج البلاد من وضعها الحالي".

وقال مقري خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل أمام مرشحي الحزب ومناضليه والمتعاطفين معه، أن "130 إطارا من أبناء حركة مجتمع السلم أعدوا برنامجا اقتصاديا سيمكن من إخراج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه".

وأوضح المسؤول الحزبي أن هذا البرنامج "جاء بعد دراسة للمقومات التي تملكها الجزائر في الجنوب كما في الشمال"، حيث أبانت الدراسة عن "مؤهلات أكيدة تزخر بها البلاد في مختلف المجالات".

وقال مقري في نفس السياق: "لا يمكن تطبيق هذا البرنامج إذا لم يكن هناك تمثيل قوي للحركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل"، مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم "لديها قناعة بأن الانتخابات القادمة لن تكون مزورة، خاصة إذا أقدم الناخبون على مكاتب الاقتراع بقوة".

وذكر رئيس حركة مجتمع السلم بمواقف حزبه "الثابتة" في عديد القضايا منذ نشأتها، مشيرا إلى أن العديد من قوائم مرشحي الحركة "تعرضت للعرقلة من خلال إقصاء عديد الوجوه وفي عدد من الولايات دون سبب واضح، لا لشيء وإنما فقط خوفا من منافستها لأطراف أخرى".

وأكد عبد الرزاق مقري من جانب آخر أن منتخبي حزبه في المجلس الشعبي الوطني المقبل سيعملون من أجل "تجسيد برنامج معد مسبقا لمعالجة مختلف نقاط ضعف الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي".

وفي ختام خطابه السياسي، قال مقري أن ولاية جيجل "ستكون الشغل الشاغل لممثلي الحركة في المجلس الشعبي الوطني المقبل لما تعانيه من تهميش في شتى المجالات رغم ما تملكه من مقومات يمكن أن تجعل منها قاطرة حقيقية للتنمية".

حركة النهضة

أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، اليوم الخميس بالمسيلة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد "فرصة للتغيير" رغم ما تتحجج به بعض الأوساط بعدم توفر الضمانات لذلك.

وقال بن عائشة خلال تنشيطه لقاء، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل, أن التحجج بعدم توفر الضمانات غير مؤسس بالنسبة لحركة النهضة"، مضيفا أن المشاركة في هذه الانتخابات هي "دعم للدولة وليس للسلطة".

وأوضح أن الحركة "قدمت كفاءاتها لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل لإرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية وفق السيادة الشعبية".

ومن مبررات دخول حركة النهضة الانتخابات المقبلة، ذكر بن عائشة أنها "تسعى بذلك إلى محاربة الفساد وفق بناء مؤسسات رقابية منبثقة من الإرادة الشعبية تضمن محاربة الفساد بعدالة مستقلة وبمؤسسات رقابية ذات سيادة وسترافع من أجل حرية الإعلام".

وقال من جهة أخرى، بأن حزبه و في حال فوزه بمقاعد في المجلس الشعبي المقبل "سيعمل على إعادة استقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج لكي تساهم في النمو الاقتصادي بالبلاد".

كما أكد فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي على "ضرورة إرساء قواعد شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص واسترجاع المؤسسات التي تم حلها في وقت سابق".

وبرأي الأمين العام لحركة النهضة, فإن الانتخابات المقبلة "ستمكن من الشروع في القيام بإصلاحات سياسية عميقة تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء" .

واعتبر بن عائشة دعم المرشحين الشباب ضمن القوائم الحرة ماليا دون القوائم الحزبية "تفكيكا للمجتمع لأن الفعل السياسي يؤطره الأحزاب".

جبهة العدالة والتنمية

أكد رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، اليوم الخميس من غليزان، أن البرنامج الانتخابي لحزبه مبني على "التشخيص الدقيق للمشاكل وإيجاد الحلول لها".

وأبرز بن خلاف خلال تنشيطه لقاء بدار الثقافة امحمد إسياخم في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل أن جبهة العدالة والتنمية "دخلت الحملة الانتخابية ببرنامج متكامل يقوم على التشخيص الدقيق لكل المشاكل ويضع الحلول المناسبة".

وأضاف أن الجبهة تراهن على "مجلس شعبي وطني يمارس دوره التشريعي بكل استقلالية ويضمن الانطلاقة الحقيقية نحو تكريس دولة ديمقراطية شعبية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية مبنية على بيان أول نوفمبر ومطالب حراك 22 فبراير".

وطالب بضرورة "المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر من دعاة المراحل الانتقالية والمتآمرين عليها"، مؤكدا أن "التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من شأنه المساهمة في إحداث التغيير الهادئ" .

وفي الأخير، حث لخضر بن خلاف الناخبين على "اختيار قوائم تشكيلته السياسية التي تضم إطارات مثقفة نزيهة ومن قطاع التربية لتمثليهم في المجلس الشعبي.

التحالف الوطني الجمهوري:

أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي اليوم الخميس بغليزان، أن اختيار الشعب لممثليه في الهيئة التشريعية هو ضمان لاستقرار مؤسسات الدولة.

وأبرز ساحلي خلال تنشيطه لتجمع بقاعة الحفلات لمدينة غليزان، في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تضمن الاستقرار لمؤسسات الدولة والانسجام في أداء مهامها".

وأضاف أن "مشاركة حزبه في التشريعيات القادمة ليست من أجل الفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني فحسب، بل للمساهمة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعلى ثوابت الأمة"، مبرزا أن "الانتخابات القادمة ستسمح بتجسيد الإرادة الشعبية التي طالب بها الشعب الجزائري في حراكه المبارك".

ونوه الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بالدور الهام للاستحقاقات المقبلة نظرا لكون هذا الموعد الانتخابي "الحل الدستوري الوحيد لتكريس حرية اختيار ممثلي الشعب على مستوى هذه الهيئة البرلمانية".

وفي الأخير حث السيد ساحلي على اختيار قوائم حزبه التي تتميز - حسبه - بكونها ''تجمع كفاءات شابة, تملك حلولا تنموية مختلفة".

صوت الشعب:

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، اليوم الخميس بولاية الأغواط، أن اختيار الكفاءات في تشريعيات 12 يونيو القادم يضمن "مؤسسة تشريعية قوية".

وأوضح عصماني لدى تنشيطه تجمع بقاعة الشهيد محمد شريط بمدينة آفلو في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة أن "اختيار الكفاءات في تشريعيات 12 جوان القادم من شأنه أن يضمن مؤسسة تشريعية قوية"، مضيفا أن "الكرة في مرمى الشعب الجزائري إذا كان يبحث عن غد أفضل".

وأشار ذات المسؤول الحزبي خلال تدخله في هذا التجمع الانتخابي الذي جرى بحضور مناضلي ومناصري تشكيلته السياسية، أن "القيادة الوطنية لحزب صوت الشعب وضعت معيار الكفاءة محورا أساسيا في اختيار مترشحيه بغية التمكن من تحقيق أهداف وتطلعات المواطنين".

ويرى في ذات الشأن أن "وصول الكفاءات إلى البرلمان الجديد يعني تأسيس مجلس شعبي وطني قوي وحكومة قوية يمارسان عملهما في كنف الديمقراطية من أجل تسيير الدولة بطريقة مثلى".

وأكد عصماني أن حزبه 'وضع 15 التزاما يسعى لتجسيدها ومن أبرزها استحداث أقطاب اقتصادية تتماشى مع خصوصيات كل منطقة من الوطن بعيدا عن التسيير المركزي الذي لا يراعي هذه الخصوصيات".

وأضاف أن مشروعه الانتخابي "يقدم حلولا نوعية وموضوعية لكافة مجالات الحياة التي تهم العباد والبلاد".

ودعا بالمناسبة إلى "مساهمة الجميع في تغيير الذهنيات والقضاء على الممارسات السابقة مثل المحسوبية والإقصاء"، معتبرا أن ذلك "يتحقق عبر اختيار صحيح لممثلي الشعب في مختلف المجالس المنتخبة بداية بالبرلمان المقبل".

وأبرز رئيس حزب صوت الشعب في ختام تدخله "أهمية الالتزام بأخلقة الخطاب السياسي الذي يجب أن يكون نابعا من الوطنية الحقيقية".

الفجر الجديد

أكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، اليوم الخميس بسكيكدة، أن تجسيد الشفافية والمصداقية خلال عملية الاقتراع

"سيعيد للشعب الثقة المفقودة" وسيساهم في إنجاح الموعد الانتخابي لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وأوضح بن بعيبش خلال تنشيطه لقاء مع مناضلي الحزب في إطار اليوم الثامن للحملة الانتخابية أن ''البرامج والوعود الكاذبة التي كانت تروج لها حملات الأحزاب السابقة جعلت الشعب يتراجع و لا يثق في صناديق الاقتراع لحد العزوف عن العملية الانتخابية".

وأضاف في هذا السياق أن استحقاقات 12 جوان تعتبر "فرصة يمكنها أن تعيد للشعب الثقة المفقودة في حال ما تمت في نزاهة وشفافية تظهر نتائجها في فوز المترشحين الذين اختارهم المصوتون''.

كما اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد أن الاستحقاق المقبل يعتبر "موعدا هاما بالنسبة لمستقبل الجزائر نظرا لكون الأمر يتعلق --حسبه-- بتشكيل مجلس شعبي وطني جديد بتطلعات كبيرة"، مشيرا إلى أن "إعادة تنشيط الممارسة السياسية يتوقف على مشاركة المواطنين من إطارات وكفاءات في هذا المسعى من أجل تجسيد إرادة الشعب الذي يعد مصدر السلطة كما ينص عليه الدستور".

وعبر المتحدث عن "ثقته في نجاح الانتخابات المقبلة وكذا المجلس الشعبي الوطني المقبل، لضمان استقرار البلاد والوحدة الوطنية واستقلالية القضاء وعدم تسييس الإدارة ووضع المجالس المنتخبة في خدمة المواطنين".

وأضاف قائلا: ''نحن اليوم أمام عهد جديد لأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يسعى جاهدا لمحاربة الفساد و يتطلع لتطبيق برامج تنموية طموحة تتماشى مع توجهات حزبنا على غرار بناء مؤسسات قوية تجسد التصور الحقيقي للديمقراطية التشاركية".

الجبهة الوطنية الجزائرية:

أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي, اليوم الخميس بالجلفة بأن تشريعيات 12 يونيو جاءت في ظرف إتسم ب"صحوة للشعب"، الذي أراد أن يسترجع "سلطته المطلقة".

وقال تواتي، لدى تنشيطه تجمعا بالمركز الثقافي الإسلامي بعاصمة الولاية في إطار الحملة الإنتخابية للتشريعيات المقبلة, أن "الحراك المبارك لـ 22 فبراير كان سببا في بروز صحوة شعبية أرادت أن تسترجع سلطتها المطلقة وغير المنقوصة من خلال هبة شبانية إنتفضت لتقول كفانا وصاية وتسلطا وتبعية".

وربط ذات المسؤول هذه الصحوة بضرورة مواصلة المسيرة من خلال المشاركة بقوة في الإنتخابات "من أجل العمل على إعادة بناء الجزائر بأسلوب إجتماعي ديمقراطي، كما جاء به بيان أول نوفمبر 1954".

وبعد أن حث المواطنين على ضرورة التوجه وبكثافة نحو صناديق الاقتراع واختيار مرشحي تشكيلته السياسية الذين تم انتقاؤهم حسب معياري الكفاءة والنزاهة، دعا مناضلي حزبه ومترشحي قائمة الحزب إلى مخاطبة الشعب بكل "صدق من أجل التغيير وقول كلمة الحق".

وقال: "بهذا الخطاب سننهض بالجزائر واقعا وليس كلاما طائشا لإسكات الشعب"، مؤكدا على أن حسن اختيار نواب البرلمان هو "ضمان لمستقبل الأجيال".

التجديد الجزائري:

رافع رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، اليوم الخميس بالمدية، من أجل إيلاء الأولوية للاستثمار المنتج في السياسة الاقتصادية الوطنية.

واعتبر بن سالم، خلال نشاط جواري بوسط مدينة المدية، في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، أن "السياسة الوطنية الرامية لتشجيع الاستثمار لم تحقق أهدافها لحد الساعة"، ملحا على "ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة من أجل تجنب تكرار أخطاء الماضي".

وفي هذا السياق، دعا رئيس حزب التجديد الجزائري إلى منح أهمية أكثر للاستثمار المنتج، "أحد ركائز الاقتصاد والذي يجب أن يحظى بالأولوية في الاستراتيجيات القطاعية"، كما قال.

واسترسل أنه من "الضروري تشجيع ومرافقة المستثمرين الوطنيين"، مؤكدا أن مرافقة ودعم المستثمرين الذي يواجهون في معظمهم مشاكل بيروقراطية "سيكون له حتما تأثيرا" على النمو الاقتصادي للبلاد.

كما رافع من أجل "المساواة" في الفرص الممنوحة للمستثمرين الوطنيين، لاسيما في ما تعلق بالعقار الصناعي والفلاحي، موضحا أن حزبه "ليس ضد فتح الاستثمار للمؤسسات الأجنبية, لكن يجب إعطاء الأولية في ذلك للمستثمرين المحليين".

وفسر هذا الموقف بكون أن "الانشغال الأساسي" لحزبه هو "حماية الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل", معبرا عن "مساندته" لسياسة تنمية الاستثمار التي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والموارد الخاصة لكل منطقة.

كما أبرز السيد بن سالم أن "الجزائر تزخر بثروات هامة وموارد غير مستغلة بالقدر الكافي", مشيرا إلى "ضرورة إعادة النظر في كل السياسات القطاعية المنتهجة لحد الساعة والتي كانت لها آثارا جد سلبية على النسيج الصناعي وحتى الفلاحة".

كما رافع من أجل وضع استراتيجية "مدروسة" و"موثوقة" و"ناجعة" بهدف إعادة إنعاش الاستثمار المنتج.

مرشحون مستقلون:

أكد مترشحو القائمتين المستقلتين "العزة و الأمل" و "النجاح" بسعيدة على أهمية التكثيف من النشاطات الجوارية لإقناع المواطنين بالمشاركة القوية في تشريعيات 12 جوان المقبل لبناء أسس جزائر جديدة.

وأبرز مترشحون في القائمتين الحرتين المسؤولية الكبيرة للناخبين الذين عليهم اختيار ممثليهم في البرلمان على أساس عنصر الكفاءة، و بالتالي يسعون إلى توعيتهم بذلك عبر اللقاءات المباشرة التي ستسمح لهم أيضا بالرد مباشرة على استفساراتهم حول الموضوع.

وأشار بعض مترشحي قائمة "العزة و الأمل" إلى أن برنامج هذه الاخيرة يتضمن "نقاطا جوهرية من شأنها أن تساهم بشكل فعال في النهوض بواقع ولاية سعيدة نحو الأفضل في مختلف المجالات" و انهم يعملون على توضيحها بشكل مباشر للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد المترشح محمودي محمد أحمد، و هو محامي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتصال المباشر مع المواطنين له "تأثير قوي و فعال في إقناعهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار منتخبين لديهم قدرة و كفاءة في تمثيل كل أطياف المجتمع المدني".

وأضاف أن برنامج القائمة السياسية المستقلة التي ينتمي إليها يقوم على أساس "تشخيص دقيق للواقع التنموي للولاية والمتعلق أساسا بالرفع من الحصص السكنية بمختلف صيغها و الاستثمار الصناعي و الفلاحي المدر للثروة و كذا الواقع الصحي الذي يحتاج إعادة نظر".

ومن جهتهم، أوضح مترشحون بالقائمة الحرة "النجاح" أن برنامجهم السياسي يقوم هو أيضا على أساس العمل الجواري و السعي لإعادة الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة و الاقناع بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 12 جوان إضافة إلى تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة.

و أشار المترشح الحر، الشاب خلدون عبد الكريم، وهو لإطار بمديرية البريد والمواصلات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الوضع الراهن للبلاد والتحولات الايجابية التي تعرفها، تجعل من الضروري على الشباب المساهمة في مسعى برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي ببناء جزائر جديدة قائمة على مؤسسات قوية".

حركة حمس:

دعا رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري، في تجمع نشطة زوال اليوم بقاعة المركز الثقافي عيسات أيدير سكان ولاية سكيكدة إلى المشاركة في انتخابات 12 جوان مشيرا في كلمته إلى اختيار مرشحيه الذين وصفهم بالشجرة الملقمة، مقري الذي تحدث عن الإمكانيات التي تخر بها الجزائر والتي هي غير متوفرة في بلدان أخرى وعن العمل على تسهيل الطريق أمام المستثمرين حتى يفضلوا الذهاب إلى بلدان مجاورة .

قال مقري، أن الشباب الجزائري يعاني البطالة وله الحق في الشغل والسكن معرجا على الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها ولاية سكيكدة من حيث السكن والمياه الصالحة للشرب، مضيفا في كلمته أن المؤسسات الاقتصادية المنفذ الوحيد الذي يخلصنا من ريع البترول وهذا يقول يتطلب برنامج ضخم يتضمن رأس مال بشري واجتماعي واقتصادي .

يكون بالحرية والشعب بلا حرية لا يطمح أن يتطور لا الشعب الذي لا يستطيع تكوين حزب أو التكلم بحرية لا يستطيع اختيار منتخبيه حرية.