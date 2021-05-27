سجلت مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، اليوم الخميس، وقوع حادثي مرور أسفرا إجمالا عن وفاة شخص نظير إصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان الحادث الأول قد وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 95 عند مفترق الطرق بين بلديتي تسالة، والسهالة اثر اصطدام بين سيارتين نفعيتين، فيما وقع الثاني على مستوى الطريق الولائي رقم 48 الرابط بين بلديتي سيدي علي بن يوب ومزاورو جنوباً.

يذكر أن أفراد الوحدة الرئيسية وأولئك التابعون للوحدة الثانوية لسيدي علي بن يوب هم من تكفلوا بنقل جثة القتيل وباقي الجرحى إلى أقرب الاستعجالات الطبية ، مع الإشارة إلى الإرتفاع المحسوس لأعداد حوادث السير بولاية سيدي بلعباس خلال الأيام القليلة الماضية ، ما عجل بالرفع من وتيرة الخرجات التحسيسية من قبل مديرية الحماية المدنية الولائية وباقي الأسلاك الأمنية المختصة إقليميا.