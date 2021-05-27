تواصلت يوم الأحد الفارط، بمقر جريدة "الخبر" في حيدرة بالعاصمة، عملية السحب الإلكتروني للأسبوع التاسع على التوالي الخاصة بمسابقة "الخبر" الكبرى، من أجل رفع الستار عن أسماء أصحاب الحظ السعيد بالجوائز المميزة، بحضور القائمين على المسابقة بالجريدة، وتحت إشراف محضر قضائي للوقوف على شفافية العملية.

مثلما جرت العادة، عرضت "الخبر" على قرائها، خلال الأسبوع التاسع على التوالي من انطلاق "مسابقة الخبر الكبرى"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس" المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، العديد من الجوائز القيمة، وستستمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، والإعلان عن النتائج سينشر بالجريدة كل يوم خميس على مدار 90 يوما كاملة، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر حيث سيحظى الفائز في نهاية المسابقة بدراجة نارية من نوع "سكوتر" وطقم من الأجهزة الإلكترومنزلية.

للإشارة، فإن المسابقة انطلقت منذ 10 أسابيع، وأسفرت عن 50 فائزا خلال الأسبوع الأول و3 فائزين في الأسبوع الثاني، 60 فائزا في الأسبوع الثالث، 10 فائزين في كل من الأسبوع الرابع والخامس والسادس، و3 فائزين في الأسبوعين السابع والثامن، بمختلف الهدايا الكهرومنزلية.

يُذكر أن "الخبر" خصصت في هذه الطبعة مجموعة من الهدايا المميزة، وعلى رأسها العديد من الهواتف الذكية محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ودراجة نارية.

أسماء الفائزين:

1. شنتوف لحسن – مستغانم

2. غربي حسين – الجزائر

3. قوادري مصطفى - عين الدفلى

4. شراد حميد – البليدة

5. بن صالح سعيد – وهران

6. بوجمعة بلمرابط – بومرداس

7. مخاطرية عبد الوهاب – وهران

8. بلجوزي عادل – الجزائر

9. تواتي عبد الله – قالمة

10. ميرازيق فريد – الجزائر

11. بلمولود نجيب – سطيف

12. لحمر المهدي – الجزائر

13. محمدي نور الدين – البليدة

14. جمال مسرحي – باتنة

15. بلكامل عبد الباقي – قسنطينة

16. مخيش علي – الجزائر

17. بن عطوش زواوي - سيدي بلعباس

18. خالدي ندير – بجاية

19. قبلي سعدان – سطيف

20. مادي بلال – بجاية