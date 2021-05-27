أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن طبع مليار و200 مليون ورقة تصويت ستكون في مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان.

وذكر شرفي في ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس، بمقر السلطة الوطنية للانتخابات بالعاصمة، عن اختيار 589 ألف مؤطرا في التشريعيات، سيفتح باب الطعن فيهم من قبل المترشحين خصوصا في ما يحدده القانون العضوي بخصوص درجة القرابة.

وأكد شرفي أن 512 مترشحا تقدموا بطلب إعانة متوقعا أن يترفع العدد، وأوضح تمنح لأمين المال المكلف بالقائمة وتصرف في دفع مستحقات الملصقات والتنقلات.