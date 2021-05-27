أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بدفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية وكالة "عدل"، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وجاء في بيان وزارة السكن والعمران والمدينة، أن بلعريبي استمع إلى مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية الحاضرة وكالة "عدل"، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء، بخصوص جلّ المشاريع قيد الإنجاز مع مؤسسة "سونلغاز" والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، حيث أفاد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة.

وأضاف ذات المصدر، أن وزير السكن، أسدى جملة من التعليمات لدى ترأسه اجتماعا تنسيقيّا ضمّ مدراء مؤسسات ودواوين قطاع السكن والتعمير، تتمحور حول إعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكّن من إنجاز أشغال الربط مسبقا. بالإضافة إلى تعيين إطار بالوزارة مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدّم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات.

كما سيتم إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء.

وأضاف بيان الوزارة، أن بلعريبي اتفق مع الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لمباشرة الأشغال، بمجرّد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.