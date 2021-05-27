كشف المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون الفرنسي "جونينيو" عن العلاقة التي تربط الدولي الجزائري إسلام سليماني بمدربه رودي غارسيا.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لقناة نادي "لوال": مع الإعلان عن رحيل ممفيس ديباي، قد يستفيد المهاجم الجزائري من المزيد من وقت اللعب لخلافة الهولندي في منصبه".

وأوضح جونينيو أن العلاقة بين "السوبر سليم" وغارسيا الذي غادر النادي مع نهاية الموسم الحالي لم تكن جيدة مشيرا أن مهاجم "الخضر" سيفيد الأولمبيك مستقبلا.

وحسب الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت فإن سليماني البالغ من العمر 32 سنة، خاض 20 لقاء منذ انضمامه لليون منها 6 لقاءات فقط كأساسي مسجلا 3 أهداف وتمريرة حاسمة وحيدة في مجموع دقائق بلغ 579 في الدوري الفرنسي.

ليضيف نفس المصدر أنه مع استحالة عودة موسى ديمبيلي فإن سليماني مطالب بأن يكون أحد أعمدة النادي الموسم القادم.