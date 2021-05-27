قدمت "فايسبوك" و"انستغرام" لجميع المستخدمين خيار إخفاء "الإعجابات" من المتابعين على منشوراتهم، ما قد يؤدي إلى قلب الديناميكية الأساسية لمنصات التواصل الاجتماعي حيث تعد الإعجابات علامة على مدى تأثير الشخص.

ويختبر عملاق الوسائط الاجتماعية منذ عام 2019 قدرة المستخدمين على إخفاء عدد الإعجابات، كطريقة لتخفيف الضغط الاجتماعي من استخدام "فايسبوك" و"انستغرام".

واعتباراً من يوم أمس الأربعاء، أصبح بإمكان كل مستخدم الآن اختيار ما إذا كان يريد أن يرى متابعيه عدد الإعجابات على منشوراته الخاصة، وأيضاً ما إذا كان يود معرفة عدد إعجابات منشورات المستخدمين الآخرين، وفقاً لما ذكره موقع "فايبسوك" في منشوره.

وتعمل شركة "فايسبوك" على مكافحة الانتقادات المتزايدة بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون ضارة برفاهية المستخدمين والمجتمع. وإخفاء الإعجابات على "فايسبوك" و"إنستغرام" سيكون اختيارياً وليس افتراضياً، ما لا يحدد عدد المستخدمين الذين سيتخذون هذه الخطوة بالفعل.

وقالت شركة "فايسبوك"، "ما سمعناه من الأشخاص والخبراء هو أن عدم رؤية مثل هذه الأعداد كان مفيداً للبعض ومزعجاً للبعض الآخر، خاصةً لأن الأشخاص يستخدمون الإعجابات للتعرف على ما هو شائع أو رائج، لذلك نمنحكم الخيار".

وإذا اختار المستخدمون عدم مشاركة عدد الإعجابات على منشوراتهم، فسيتمكن المتابعون حينها رؤية قائمة بالأشخاص الذين أعجبهم المنشور، ولكن ليس عدد الإعجابات التي حصل عليها المنشور. وسيظل الشخص الذي نشر الصورة قادراً على رؤية عدد الإعجابات، حتى لو لم يتم عرضها علناً للمتابعين.

وقالت الشركة إن الميزة ستتيح للمستخدمين "التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها، بدلاً من عدد الإعجابات التي تحصل عليها المشاركات".

كما يمكن لمستخدمي "فايسبوك" و"انستغرام" أيضاً اختيار عدم رؤية عدد الأشخاص الذين أعجبوا بمنشورات الآخرين أثناء تصفحهم المنصة، وهي ميزة يمكن تشغيلها من خلال زيارة قسم "المنشورات الجديدة" في الإعدادات، بحسب ما قالته الشركة.