لم يتمالك مدرب مولودية وهران خير الدين ماضوي نفسه أمام عدسات الكاميرا بسبب الإشاعات التي يروّج لها بعض الأشخاص الذين وصفهم بأشباه الأنصار.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لمولودية وهران على "الفايسبوك"، قال ماضوي عقب فوزه على وداد تلسمان: "نتكلم دائما عن محبي النادي والذين يتمنون الخير لهذا الكيان، لكن هناك بعض أشباه الأنصار الذين يصطادون في المياه العكرة، اليوم يتحدثون على ترتيب المباريات، أقول لهم النادي أكبر من ترتيب اللقاءات".

وأضاف ماضوي: "هؤلاء من يحضرون الحصص التدريبية وبعدها يكتبون في الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، يعتقدون أنهم يشكلون ضغطا سلبيا على المجموعة والمدرب، بالعكس هو ضغط إيجابي، المولودية كبيرة بتاريخها وجمهورها ونحن نعمل بجد من أجل الأوفياء".

وواصل نفس المتحدث: "أصحاب 'الكاسكروط' لا نحتاجهم في الفريق، فحتى بعد ضربة الجزاء التي ضيعها الفريق بدأنا في التصورات وما بعد ذلك، لست ابن مدينة وهران ولا ابن الفريق، لكن أعمل من أجله، هناك دائما من ينتظر تعثرنا، بعد تعادل أولمبي المدية كثر الحديث عن ترتيب اللقاء لكن الحمد الله اليوم أثبتنا رياضيا وأخلاقيا أن مولودية وهران فريق نزيه". وختم:"ربما كنا سننهزم أمام وداد تلمسان لأنهم كانوا في المستوى على أرضية الميدان .. المهم من يحب الفريق مرحبا به".