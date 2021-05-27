ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن التركية اتخذت قرارا بإعادة بناء مسجد المدينة، وذلك بسبب خلل وخطأ علمي دام لأكثر من 50 عاما.

ونشرت وكالة "تركيا أونلاين" على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن السلطات المحلية في مقاطعة أيدن اتخذت قرارا بإعادة بناء وتوجيه بوصلة المسجد في المدينة، وذلك بعد خطأ دام لأكثر من 49 عاما.

وبحسب الوكالة، فالخطأ في اتجاه القبلة كان بنحو 45 درجة ولم يلاحظ أحد ذلك خلال كل هذه السنوات. وأشارت الوكالة إلى أن عملية البناء والتوجيه ستشمل توسعة للمجسد وتجديد كل مستلزماته.