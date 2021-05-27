وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى الكشافة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "في هذا اليوم الأغر، ونحن نُحيِّي الذكرى الثمانين لاستشهاد مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية، القائد محمد بوراس، أتوجه بأخلص التهاني لكل الذين نذروا أنفسهم لتربية النشء على القيم الوطنية ومكارم الأخلاق، وعلى خدمة الـمجتمع في مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ تأسيسها".

وأضاف الرئيس تبون "وإذ أترحم بخشوع في هذه الذكرى على روح الشهيد محمد بوراس، وكل شهدائنا الأبرار، أُحيِّي بناتنا وأبناءنا الـمنتمين إلى مدرسة الوفاء والمثابرة والإيثار وأدعوهم إلى المضي على درب أسلافهم الرُّواد وعلى نهج الوفاء لرسالة الشهداء، والاستلهام من تضحياتهم لخدمة وطننا الـمفدى وشعبنا الأبـيّ".