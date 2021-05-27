أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة عن العدوان الأخير على قطاع غزة، ولمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف موتيغي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، أن اليابان على استعداد لتقديم مزيد من المساعدات، من أجل إعادة الأعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.

وجدد التأكيد على موقف اليابان الثابت من دعم حل الدولتين، واستعدادها لمواصلة مساعيها الدبلوماسية من أجل إعادة الثقة التي ستسمح للعودة إلى طاولة المفاوضات.