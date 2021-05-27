أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة بملعب 5 جويلية خلال شهر جوان القادم.

وفي المراسلة التي تلقتها إدارة فريق شبيبة القبائل، نقلا عن صفحتها الرسمية، بخصوص مواجهة كوتون سبور الكاميروني في نصف نهائي كأس الكاف، فإن من بين دوافع موافقة الكاف على ترسيم اللقاء بالملعب السالف الذّكر هو ضمان أفضل صورة ممكنة في لقاءات هذا الدور الذي سيعرف الاعتماد على تقنية الفيديو المساعد الذي لم يكن حاضرا خلال مواجهات الدور ربع النهائي من منافستي كأس الكاف ورابطة الأبطال.