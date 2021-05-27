أكد رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق الدكتور خالد السعيد على أهمية التلقيح للتغلب على جائحة كورونا. وفي تصريح لإذاعة سطيف، طمأن الدكتور خالد سعيد الجميع بأن اللقاحات التي اختارتها الجزائر مفيدة ونافعة ولم تسبب أية مضاعفات لحد الساعة.

كما طالب نفس المتحدث بضرورة تلقيح الأشخاص الذين أصيبوا بالكوفيد في السابق وخاصة قبل أزيد من ستة أو ثمانية أشهر. ودعا ضيف الاذاعة إلى ضرورة تسريع وتيرة التلقيح من أجل المناعة الجماعية دون التخلي عن الوقاية التي تمثل ثلاثة أرباع تفادي الخطر.

وشدد الدكتور على الحرص بصرامة على احترام بروتوكول الوقاية عشية الفتح الجزئي للحدود الجوية.

من جهة أخرى، اقترح الدكتور مجموعة من الإجراءات الوقائية خلال فترة الامتحانات النهائية، حيث دعا لفرض القناع الواقي والتعقيم وتنظيم الحركية في الدخول والخروج خلال فترة الامتحانات، إضافة إلى تفادي السماح بالخروج إلى فترة الراحة لعدد كبير من التلاميذ لضمان التباعد.