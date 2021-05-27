تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، اليوم الخميس، البحث عن غريق مفقود في البحر بشاطئ العربي بن مهيدي التابع إقليميا لبلدية فلفة ينحدر من ولاية ميلة.

وأوضحت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها في الفاسبوك، أن عمليات البحث عن الضحية البالغ من العمر 26 سنة توقفت مساء أمس في حدود الساعة الثامنة والربع، على أن تستأنف صبيحة اليوم.

وأضاف ذات المصدر أن مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة سخرت لهذه العملية أكثر من 16 عونا بمختلف الرتب من الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز وخمسة غطاسين من الوحدة البحرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة وسائقي زورق وآخرين لسيارة اسعاف وحافلة وسيارة ربط وزورقين نصف صلب تابعين للحماية المدنية وآخرين تابعين لحراس السواحل.

ويشارك ـ حسب نفس المصدر أيضاـ في عملية البحث عن الغريق عشرون غطاسا متطوعا وعشرة سباحين حراس موسميين سابقين ومسعفين متطوعين جواريين وشباب متطوعين، وهي العملية التي تتم في البر والبحر وعلى طول الشاطئ تحت التغطية الأمنية لرجال الدرك الوطني.