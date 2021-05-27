راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نادي شبيبة القبائل المقبل على مواجهة لقاء إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي للعبة والمقرر بتاريخ الـ 27 من جوان القادم.

وأفادت، اليوم الخميس، الصفحة الرسمية لـ "الكناري" على الفايسبوك بأن "الكاف" هنأت الشبيبة على تأهلها إلى المربع الذهبي كما وافقت على استقبال نادي كوتون سبور الكاميروني بملعب 5 جويلية، لضمان ظروف أفضل لهذا اللقاء الهام.

للتذكير، فإن إدارة شبيبة القبائل راسلت مؤخرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليقوم بدوره بمخاطبة "الفاف" من أجل ترسيم اللقاء بملعب 5 جويلية، قرار اتخذه مسؤولو الفريق عقب موافقة المدرب دونيس لافان والرئيس شريف ملال.