قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن الضربات الصهيونية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب.

وأوضحت باشليت، التي افتتحت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الصهيونية تستخدم لأغراض عسكرية. وشددت على أنه "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب".

وحثت باشليت الصهاينة على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور"، كما دعت "حركة حماس" إلى الكف عن "إطلاق الصواريخ عشوائيا على الداخل المحتل".