تحدث مساعد مدرب شباب بلوزداد، كريم السباعي، عن التعادل الذي حققه الفريق أمام نصر حسين داي بملعب 20 أوت لحساب الجولة الـ 23 من المحترف الأول.

وقال السباعي عقب المواجهة:" هذه مباراة داربي وكل شيء كان وارد، الحكم لم يمنحنا ضربتي جزاء واضحتين، استطعنا العودة في النتيجة مع آخر اللقاء، هذه المباراة في طي النسيان، وسنعود إلى سكة الانتصارات بداية من الأحد القادم".

وأضاف نفس المتحدث: "دخلنا بهدوء وكلنا تركيز من أجل تحقيق الفوز، لكن الحكم كما قلت حرمنا من ضربتي جزاء، اللاعبون دخلوا في مرحلة النرفزة، لأن اللاعب مع مرور الوقت يحس نفسه بأنه مقصود، الحمد الله استطعنا تهدئتهم وعدنا في اللقاء، المهم أن لدينا ثقة كبيرة في التعداد".