أعلنت رئاسة الحكومة التونسية تخفيف الإجراءات المطبقة في إطار الوقاية من فيروس "كوفيد-19" بالنسبة للوافدين من الخارج.

وأوضح بيان الرئاسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه بعد الاطلاع على توصيات اللجنة العلمية تقرّر رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان 2021 وإعفاؤهم من تقديم شهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 للحالات التالية: الوافدون الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة، الوافدون التي ثبتت إصابتهم بمرض الكورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة فهم مجبرون على استظهار شهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة "QR Code" أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.