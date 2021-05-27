- المدية : تجمع شعبي لرئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم ، بساحة مسجد النور (10:00 ).

- أدرار : تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، بدار الثقافة (17:30 ).

- جيجل : تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، بقاعة المحاضرات بالحي الإداري (16:00).

- عنابة : تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقصر الثقافة محمد بوضياف (17:00).

- تيزي وزو: تجمع لرئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، بدار الثقافة مولود معمري ((10:00) .

- المسيلة : تجمع شعبي لرئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الشهيد بودراي بلقاسم (17:00).

- الشلف : تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بالمركز الثقافي الاسلامي (16:30).

- غليزان : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بدار الثقافة القديمة (09:30 ).

- الأغواط : تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بالمركز الثقافي مفدي لبليل (10:00).

- تيزي وزو : تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني ،فيلالي غويني.

- المدية : تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني.

- تيبازة : تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني.

- المسيلة : تجمع شعبي للأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الشهيد بودراري بلقاسم (10:00) .

- عنابة: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة النضال الوطني ، عبد الله حداد ( (14:00).

- الجلفة : تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي ، بالمركز الثقافي الإسلامي (09:00).

- معسكر : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي ، بقاعة المجمع الثقافي (15:00).

- المسيلة : تجمع شعبي ينشطه الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ،بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الشهيد بودراي بلقاسم(10:00) .

- سكيكدة: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ،بقاعة المركز الثقافي مالك شبل(10:00 ).

- جيجل : تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، بقاعة الصومام (09:00).

- الأغواط : تجمع شعبي لرئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام ، بقاعة مزي (16:00).

- تندوف : تجمع شعبي للأمين العام لحركة البناء الوطني ، أحمد الدان، بقاعة عيسى مسعودي (18:00).

- البليدة : تجمع شعبي لحركة الإصلاح بالمركز الثقافي جيلالي بونعامة (الفترة الصباحية).

- معسكر: تجمع شعبي للأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بدار الثقافة "أبي راس الناصري(16:00) .

- وهران : تجمع شعبي للخضر بن خلاف مفوضا عن رئيس جبهة العدالة والتنمية، بدار الشباب لبلدية بوتليليس (15:30).

- النعامة : تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي ، بدار الشباب لبلدية عسلة ( 16:30 ).

- سعيدة : تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ، بمركز التسلية العلمية "الاخوة عبدلي" (10:00).

- تيارت : تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي ، بقاعة سيرسو (14:30).