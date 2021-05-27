أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، من تدريب الفريق. ونشر النادي الملكي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب للنادي.

وأكد بيان النادي الملكي أنه "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد للمرة الثانية خلفًا لسانتياغو سولاري، وقد نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الإسبانية.

أما هذا الموسم، فخرج ريال مدريد بدون بطولات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد إنهاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني والخروج مبكرًا من كأس الملك، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.