أدان مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء في اعلان تبناه بالاجماع تنحية الجيش سلطات المرحلة الانتقالية في مالي دون ان يتحدث عن انقلاب عسكري و لم يتحدث عن امكانية اتخاد تدابير قسرية.



وجاء في الاعلان " يدين اعضاء مجلس الامن بشدة اعتقال الرئيس و رئيس الحكومة المكلفين بالمرحلة الانتقالية و كذا مسؤولين آخرين من طرف عناصر القوات المسلحة".



وصدر هذا الاعلان في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن اجتماع طارئا.



واوضح الاعلان "ان فرض تغيير قيادة المرحلة الانتقالية بالقوة بما فيها الاستقالات القسرية غير مقبول ".