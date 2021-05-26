كشف تقرير لـ"فايسبوك"، يوم الأربعاء، إن ثلثا من الشبكات الـ 150 للصفحات والحسابات التي مارست "نشاطا زائفا منسقا"، والتي حجبها "فايسبوك" خلال الفترة بين 2017 و2020، كان مصدرها إيران أو روسيا.



وقالت شركة "فايسبوك" إن روسيا وإيران تعتبران أكبر مصدر للصفحات الزائفة والمستخدمة لتضليل المستخدمين على الموقع.



وأوضحت أن الشبكات كانت تضم حسابات وصفحات ومجموعات مستخدمة لتضليل المستخدمين.



وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة كانت أكبر هدف لنشاط تلك الصفحات، وأن أوكرانيا كان ثاني أكبر بلد مستهدف.