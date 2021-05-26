درست الحكومة, خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, خمسة (5) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية تتعلق بتصفية المياه المستعملة و تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب بعدة ولايات بما فيها العاصمة, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.



واوضح البيان أن الحكومة استمعت, خلال اجتماعها الى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول "خمسة (5) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية الـمياه الـمستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن".



واضاف نفس المصدر انه فضلا عن إنجاز 100 بئر إضافية, يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب بكل من ولايات أم البواقي, باتنة, البليدة, تلمسان, تيزي وزو, الجزائر, سيدي بلعباس, قسنطينة, بومرداس, خنشلة, تيبازة, ميلة والنعامة.