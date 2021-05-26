تمكن فربق اولمبي المدية من قلب الموازين والاطاحة بابناء سوسطارة على ارضية ميدانه بهدف دون رد من توقيع المهاجم كموخ في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من لغوماري داخل منطقة العمليات، ورغم السيطرة التي فرضها الا ان تالق الحارس مجادل عبد الرحمان الذي استدعي للفريق الوطني حال دون تمكن الاتحاد من الوصول الى شباكه.



وقد ابدى خرباشي المدير التقني للاولمبي ارتياحا للفوز المحقق مثمنا دور الحارس مجادل الذي كان رجل المقابلة.



