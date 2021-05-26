كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الطاقة والـمناجم بالقيام، خلال الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، حسبما افاد به، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاءت هاته التعليمات خلال اجتماع للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسب نفس المصدر الذي ذكر بأن 21 مرسوما تنفيذيا متعلقا بهذا القانون قد صدر.

واستمعت الحكومة، خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، بالنسبة للمرسوم الاول و كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، بالنسبة للثاني و كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين بالنسبة لمشروع المرسوم الثالث.