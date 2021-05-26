إنتشلت، مساء اليوم، جثة غريق في سد تلسديت الواقع بإقليم دائرة مشدالة ب33 كلم شرق مقر ولاية البويرة من قبل أعوان الحماية المدنية لدائرة بشلول و فريق من الغطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة.



وحسب الملازم الاول والمكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية عبدات يوسف، تدخلت مصالح الحماية المدنية لقطاع بشلول مدعومة بوحدة الغطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة مساء اليوم في حدود الساعة الثانية زوالا، لانتشال جثة غريق بسد تلسديت.



الضحية يبلغ من العمر 19سنة، واضاف وبحسب مصادر محلية فإن جثة الضحية تم الإبلاغ عنها من طرف شهود عيان بعد مشاهدتها تغرق بمياه السد وقد تمت إحالتها على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة من طرف مصالح الحماية المدنية بعد ثلاث ساعات من البحث والغطس.