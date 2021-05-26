أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة بميلة حضره مناضلو الحركة، على أن مشكل البلاد لا يكمن بتاتا في البرامج أو الأموال والامكانات، بل هو في التسيير الفاشل والفساد الذي استشرى على أوسع نطاق. مذكرا بإهدار ما مجموعه 1500مليار دولار دون أن تحقق الجزائر نموا حقيقيا يرقى بالبلاد إلى مستوى أفضل.

وقال مقري "1500 مليار تبني قارة بأكملها، ليس دولة فقط"، مشددا على ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة واعدا بالنضال من أجل ألا يعود ذلك الزمن الفاسد، وانتقد المتحدث الفساد بقوله أن بترول الجزائر كان يوظف لصالح فرنسا وإنقاذ اقتصادها.

وأضاف رئيس "حمس" أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق الحلم واستكمال ما بدأه الحراك الشعبي، واعدا بإحداث الوثبة الإقتصادية المأمولة إن تمكنت حركته من تسيير الحكومة.