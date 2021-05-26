نظم، مساء اليوم، جمع غفير من مواطني ببلدية حيزر 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة، لقاء بوسط المدينة تلاه مسيرة سلمية تضامنية مع المتابعين قضائيا والمسجونين.

وسارت أعداد كبيرة من المواطنين، بالشارع الرئيسي لبلدية حيزر بعد أن تجموا بالساحة العمومية حوالي الساعة الرابعة زوالا أين تدارسوا نقاط المتابعات القضائية في حق النشطاء الحراكيين وكذا المشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمها ليسير بعدها الجمع وصولا الى مقري الدائرة والبلدية بحيزر، حيث رددوا الشعارات المطالبة بالحرية وكذا الرافضة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

ووصف المتظاهرون ما يتعرض له المتابعون قضائيا بـ"الحقرة"، وقالوا "أن القضية هي قضية وطنية مطالبها مشروعة". وجدد من حضر المسيرة على اعتماد الطرق السلمية لإبداء آرائهم.