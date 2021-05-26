النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، التي جرت اليوم الاربعاء :

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

اولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1 - 0

نصر حسين داي- شباب بلوزداد 2 - 2

وداد تلمسان - مولودية وهران 0 - 2

نجم مقرة - وفاق سطيف 2 - 2

سريع غليزان - ش.برج بوعريريج 1 - 1

نادي بارادو - اتحاد بسكرة 1 - 1

-- اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة (جارية حاليا)

-- شبيبة القبائل - جمعية الشلف (جارية حاليا)