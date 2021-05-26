الرابطة المحترفة الاولى: نتائج الجولة الـ23

رياضة
26 مايو 2021 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة  الاولى لكرة القدم، التي جرت اليوم الاربعاء :

شباب قسنطينة  - مولودية الجزائر            1 - 0

شبيبة سكيكدة   - جمعية عين مليلة            2 - 0

اولمبي المدية   - اتحاد الجزائر                1 - 0

نصر حسين داي- شباب بلوزداد               2 - 2

وداد تلمسان     - مولودية وهران              0 - 2

نجم مقرة        - وفاق سطيف                 2 - 2

سريع غليزان   - ش.برج بوعريريج           1 - 1

نادي بارادو     - اتحاد بسكرة                   1 - 1

-- اتحاد بلعباس    - شبيبة الساورة        (جارية حاليا)

-- شبيبة القبائل    - جمعية الشلف         (جارية حاليا)

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