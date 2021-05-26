الرابطة المحترفة الاولى: نتائج الجولة الـ23
رياضة
26 مايو 2021 () - إ.ب/وأج
النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، التي جرت اليوم الاربعاء :
شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 1 - 0
شبيبة سكيكدة - جمعية عين مليلة 2 - 0
اولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1 - 0
نصر حسين داي- شباب بلوزداد 2 - 2
وداد تلمسان - مولودية وهران 0 - 2
نجم مقرة - وفاق سطيف 2 - 2
سريع غليزان - ش.برج بوعريريج 1 - 1
نادي بارادو - اتحاد بسكرة 1 - 1
-- اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة (جارية حاليا)
-- شبيبة القبائل - جمعية الشلف (جارية حاليا)