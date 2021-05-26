كان نادي مولودية وهران أكبر المستفيدين من مقابلات الجولة الـ23 للرابطة المحترفة الأولى التي أجريت اليوم الأربعاء.

وارتقى أشبال المدرب خير الدين ماضوي إلى الوصافة بعد عودتهم بفوز ثمين من تلمسان بهدفين لصفر، مستفيدين من تعثر شبيبة الساورة في بلعباس أمام الاتحاد المحلي. كما قلص "الحمراوة" الفارق عن المتصدر وفاق سطيف، المتعادل مع مقرة (2-2)، إلى أربع نقاط فقط.

وعرفت الجولة أول انهزام لاتحاد الجزائر منذ قدوم المدرب منير زغدود، وجاء ذلك في عاصمة التيطري أمام أولمبي المدية بهدف وحيد، فيما عاد شباب بلوزداد من بعيد وخطف نقطة في الدقائق الاخيرة من الداربي العاصمي أمام نصر حسين داي.

وحققت شبيبة القبائل، المنتشية بالتأهل إلى نصف نهائي كأس "الكاف"، فوزا ثمينا على أولمبي الشلف جعلها ترتقي إلى المركز الرابع في سلم الترتيب، فيما تتواصل النتائج السلبية لمولودية الجزائر التي عادت خاوية الوفاض من تنقلها إلى عاصمة الشرق لمواجهة شباب قسنطينة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

شباب قسنطينة - مولودية الجزائر 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

اولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1 - 0

نصر حسين داي- شباب بلوزداد 2 - 2

وداد تلمسان - مولودية وهران 0 - 2

نجم مقرة - وفاق سطيف 2 - 2

سريع غليزان - ش.برج بوعريريج 1 - 1

نادي بارادو - اتحاد بسكرة 1 - 1

اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة 1 - 1

شبيبة القبائل - جمعية الشلف 2 - 1

-- الترتيب : نقاط لعب

1. وفاق سطيف 47 23

2. مولودية وهران 43 23

--. شبيبة الساورة 43 23

4. شبيبة القبائل 38 22

اتحاد الجزائر 38 23

5. شباب بلوزداد 37 21

6. أولمبي المدية 36 22

--. شباب قسنطينة 35 23

9. مولودية الجزائر 34 21

--. نادي بارادو 34 22

--. جمعية عين مليلة 34 23

12. أولمبي الشلف 24 23

--. اتحاد بسكرة 24 23

14. نجم مقرة 23 23

15. سريع غليزان 22 23

16. وداد تلمسان 21 23

--. نصر حسين داي 21 23

18. شبيبة سكيكدة 17 22

-- . اتحاد بلعباس 17 23

20. أ. برج بوعريريج 11 23