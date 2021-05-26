أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، كتب بن عبد الرحمن: " بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة".

وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".