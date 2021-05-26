أعلنت جمعية "راج"، اليوم الاربعاء، استلامها محضر تبليغ حول عريضة إفتتاح دعوى مسجلة لدى المحكمة الإدارية الجزائر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وأضافت الجمعية أن الوزارة التمست في عريضتها حل الجمعية التي تعتبر نشاطاتها مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهداف الجمعية المصرح بها في قانونها الأساسي.

كما تلقى رئيس الجمعية عبدالوهاب فرصاوي، اليوم، استدعاء من الشرطة للحضور إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكدت جمعية "راج" أنها ستشكل هيئة دفاع للرد على العريضة المقدمة من طرف وزارة الداخلية.