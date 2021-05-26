أعلن موسى بن ثامر المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بأن القطاع جاهز لاستقبال العائلات والمواطنين العائدين من الخارج بدء من الفاتح جوان الداخل وفقا لقرار الحكومة القاضي بالفتح الجزئي للرحلات الجوية بين الجزائر و بعض العواصم الدولية.

وقال بن ثامر هذا الأربعاء على أمواج القناة الأولى إن وزارة السياحة خصصت 480 مِؤسسة فندقية منتشرة على التراب الوطني بطاقة ايواء بلغت 20 ألف غرفة و40 ألف سرير وذلك لضمان استقبال العائدين في أحسن الظروف وبأسعار تراعي إمكانيات الأسر الجزائرية والأشخاص المسافرين .

وكشف المدير العام للسياحة بأن الوزارة أعدت بالتعاون مع اللجنة العلمية الوطنية بروتوكولا صحيا صارما خضعت له المؤسسات الفندقية وكذا وكالات السياحة والأسفار منذ بداية الجائحة.

في نفس السياق، أشار بن ثامر إلى أن الاستئناف الجزئي للرحلات يتزامن هذه المرة مع انطلاق موسم الاصطياف الموافق للفاتح جوان حيث قامت الوزارة بإعداد استراتيجية وطنية لمواكبة هده العملية تاخد بعين الاعتبار حاجيات المواطنين والتحولات الراهنة.