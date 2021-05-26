لقى أشخاص عدة مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، خلال حادث إطلاق نار في ساحة للسكك الحديدية بولاية كاليفورنيا.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون عندما فتح مسلح النار في ساحة بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة للصحفيين إن الواقعة أسفرت عن سقوط "عدد من القتلى وعدد من الإصابات" مضيفا أن مطلق النار قتل أيضا، وأضاف "لا أستطيع تأكيد العدد المحدد للمصابين والقتلى".

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) في ساحة للقطار الخفيف تديرها سلطة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وكتب سام ليكاردو رئيس بلدية المنطقة على تويتر قائلا "مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا وتم إخلاء الموقع".