كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تواريخ إجراء لقاءات الدورين ربع ونصف نهائي من كأس الرابطة.

وسجرى الدور ربع نهائي من المنافسة يوم الجمعة 4 جوان المقبل، أما النصف نهائي فسيقام في الثامن من نفس الشهر.

وكانت قرعة الدورين المذكورين قد أجريت الأسبوع الماضي وأسفرت عن المواجهات التالية في الربع نهائي: اتحاد بسكرة – شبيبة القبائل، نجم مقرة – شبيبة الساورة، إتحاد العاصمة – أولمبي المدية، مولودية وهران – وداد تلمسان.

في النصف نهائي سيواجه الفائز من مباراة إتحاد بسكرة – شبيبة القبائل أمام الفائز من مباراة مولودية وهران – وداد تلمسان، أما الفائز من مباراة نجم مقرة – شبيبة الساورة سيواجه الفائز من مباراة إتحاد العاصمة – أولمبي المدية.