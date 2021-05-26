نبهت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة، مصحوبة بعواصف بَرَد مع هبوب رياح قوية، على الجنوب الغربي للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر الموقع الالكتروني للأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون ما بين 15 و20 ملم أو تتجاوز 30 ملم محليا، على ولايتي النعامة والبيض، وذلك ابتداء من الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، الى غاية السادسة صباحا من يوم غد الخميس.

وأضافت نشرية ثانية، أن أمطارا غزيرة تجتاح ولايتي بشار وبني عباس، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد الخميس، وحسب ذات المصدر، فإن الكمية المتساقطة ستتراوح بين 15 و25 ملم محليا.

كما ستعرف كل من الولايات: بجاية، تيزي وزو، بومرداس، برج بوعريريج، البويرة، المدية، المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة والأغواط، أمطارا رعدية، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، والكمية المتوقعة تتراوح بين 10 و 20 ملم محليا، وفق نفس المصدر.