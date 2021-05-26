أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، اليوم الأربعاء بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو القادم أن تشكيلته السياسية "ستسعى إلى إعادة بناء اقتصاد قوي بسواعد الجزائريين وليس اقتصادا ريعيا".

ورافع تواتي خلال تنشيطه للقاء شعبي بقاعة سينما "النصر" بمدينة عين مليلة بحضور مناضلي حزبه ومتعاطفين معه من أجل "إعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الجزائري ودعم الاقتصاد المحلي، لاسيما الذي يقوم على المؤسسة المصغرة التي هي العائلة"، في إشارة منه إلى العمل العائلي.

كما دعا ذات المسؤول الحزبي مرشحي حزبه لأن "يكونوا أكثر غيرة على الوطن ويعطوا الأولوية للمدرسة وللصحة وللنهوض بالاقتصاد الجزائري" في حال فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل.

وأردف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بأن تشكيلته السياسية إذا ما حظيت بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني "ستكون وفية للمبادئ التي تأسست من أجلها وسعيها الدائم لجعل الجزائر للجميع ويحتمي بها الجميع".