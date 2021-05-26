تعاملت بعض وسائل الإعلام، بشكل ساخر مع تأكيد مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، أن زين الدين زيدان، سيستمر في منصبه على رأس الإدارة الفنية لـ "الميرينغي".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الشخص الذي صرح بأن زيدان سيستمر في منصبه ليس شخصا عاديا، بل هو بن زيمة، في تلميح إلى أن المهاجم الفرنسي لديه "سلطة كبيرة" داخل أروقة النادي الملكي.

كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات طريفة وساخرة بعد تصريح بن زيمة لصحيفة "ليكيب" حول مستقبل زيدان مع الريال، حيث قال أحد المغردين العرب: "الحكومة قال زيدان سيبقى يعني سيبقي".

يحلو لعشاق كرة القدم في الوطن العربي وخاصة المدريديون منهم، تسمية بن زيمة بـ "الحكومة"، وذلك لوجود اعتقاد سائد أن اللاعب يفرض نفسه على الجميع في النادي، ولا يمكن لأحد المساس به أو سحب اسمه من التشكيلة الأساسية رغم مستواه المتواضع في بعض الفترات.

وهناك أيضا من يقول إن سر إطلاق لقب "الحكومة" على بن زيمة راجع لكونه من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقادات، ودائما ما يكون المسؤول الأول عن أي خسارة يتلقاها "الميرينغي"