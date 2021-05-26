ودّع نادي ريال بيتيس اليوم الأربعاء، لاعبه الدولي الجزائري عيسى ماندي، الذي سيغادر بصفة رسمية الفريق لخوض تجربة أخرى بفيا ريال الإسباني في انتظار ترسيم الصفقة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأندلسي على تويتر صورة لمدافع الخضر وهو يتسلم من رئيس الفريق قميصا يحمل عدد المباريات التي خاضها بطل إفريقيا، طيلة خمس سنوات قضاها مع بيتيس.

كما نشر المصدر ذاته فيديو للاعب السابق لرامس الفرنسي، وهو يلقي آخر نظرة على الملعب كما تمنت بيتيس، كل التوفيق له في باقي مشواره وهو الذي اتسم بالاحترافية وتفانيه في العمل.