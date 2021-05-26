قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، أن الحزب لم يأت لأخذ جزء من الكعكة.

وأضاف زيتوني في لقاء له مع مناضلي الأرندي، بولاية سطيف، أنه شارك في التشريعيات، لصنع برامج وتقديم أفكار على غرار تحرير العقار الفلاحي والصناعي الذي ابتلعه المضاربون على حساب المقاولين الحقيقيين وأصحاب المشاريع.

ووعد زيتوني، بأن يقف الأرندي على تقديم النواب حصيلتهم للمواطنين، لأن من أبرز أسباب العزوف هو فقدان الثقة بين المواطنين وممثليهم نتاج الابتعاد عن القاعدة التي انتخبتهم.

وحذّر ممثل الأرندي، المغرب من تحدي الجزائر، ومحاولة اللعب معا مرة ثانية بعد درس حرب الرمال رغم أن البلاد آنذاك كانت منهكة وحديثة الاستقلال".