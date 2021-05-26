أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 16جوان المقبل الاستئناف في قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى عياضي، المدان بأربع سنوات سجنا نافذة ومليون دج كغرامة مالية بعد متابعته بتهم متعلقة بالفساد، وذلك بطلب من هيئة الدفاع بسبب مرض المتهم وغيابه عن الجلسة. وتوبع في نفس القضية علي بوعمريران، وهو مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة حيث أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة عامين حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.

وتم تبرئة قريشي اسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة. أما الإخوة عطية مالكي مجمع عطية الكترونيك (بشير، حميد لياس وسهيل) الذين استفادوا من امتيازات استثمارية بحكم معرفتهم بالوالي عياضي، فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود. وأصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بمنع العياضي وبوعمريران من حق الترشح لمدة خمس سنوات وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة وثأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.

كما استفاد الإخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة علي بوعمريران من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 ألاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بالولاية الساحلية.