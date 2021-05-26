أعلنت وزارة الموارد المائية، أنه سيتم في فاتح جويلية القادم الانطلاق في أشغال انجاز مشروع تحويل المياه من سد كاف الدير بالداموس (تيبازة) الذي سيوفر طاقة إنتاجية تبلغ 21 مليون متر مكعب سنويا تسمح بتوفير الماء الشروب والقضاء على مشكلة نقصها في بعض البلديات لذات الولاية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إنه تم الإعلان عن المناقصة الوطنية لإنجاز مشروع تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير بولاية تيبازة من طرف الوكالة الوطنية للسدود وحدد الفاتح من شهر جويلية 2021 كتاريخ الانطلاق في أشغال الانجاز.

وحسب البيان، فأنه بعد الانتهاء من مشروع إنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير بالداموس في ولاية تيبازة سيتم توفير طاقة إنتاجية تبلغ 21 مليون متر مكعب سنويا لفائدة بلديات الداموس وبني ميلك ولرهاط وڨوراية وأغبال ومسلمون وحجرة والنص وسيدي سميان وشرشال وسيدي موسى.

وأضافت الوزارة أن هذا المشروع سيمكن من تزويد 45897 ساكن عبر 58 منطقة ظل بطاقة إنتاجية تبلغ 8613 متر مكعب يوميا.

وفي ذات السياق، ترأس الأمين العام لوزارة الموارد المائية، إسماعيل عميروش رفقة والي ولاية بومرداس، اجتماع عمل لعرض وضعية القطاع في ذات الولاية، حيث تم تقديم عرض شامل عن وضعية الموارد المائية بولاية بومرداس تخلله حصيلة العمليات المنجزة والمقدرة بـ 11 بئرا تعويضية، وإعادة تأهيل 14 بئرا عبر مختلف بلديات الولاية.

وتم التطرق إلى البرنامج الجديد المتعلق بإنجاز 25 بئرا بمعدل تدفق يقدر بـ 35.251 متر مكعب في اليوم، منها 23 تم الشروع في إنجازها و02 في طور الانطلاق، تم إسنادها إلى أربع مؤسسات إنجاز.

وأسدى الأمين العام توجيهات بضرورة الإسراع من وتيرة الأشغال لتسليم هذا البرنامج قبل موسم الاصطياف وهذا ما سيسمح بتأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب.